LPI-NDH: LPI-NDH: Pressebericht für das Wochenende 29.10.2021 bis 31.10.2021 - Kriminalitätslage

Eichsfeld (ots)

Am 29.10.2021 gegen 21:30 Uhr zündeten unbekannte Täter in Kefferhausen, Dingelstädter Straße, eine Mülltonne an. Diese wurde durch den Brand komplett zerstört, es entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro

Am 31.10.2021 gegen 03:20 Uhr entzündeten unbekannte Täter eine Papiermülltonne in Leinefelde, welche vor der Hausnummer des Beurenweg 31, abgestellt war. Durch den Brand wurde ebenfalls Teile des Hauses beschädigt. Es entstand ein Schaden von Höhe von ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Nummer 03606-6510 zu melden.

Im der Nacht vom 30.10.2021 auf den 31.10.2021 beschädigten unbekannte Täter den Friedhof und das Kriegerdenkmal in Holungen in der Knickstraße. Es wurden Bänke umgeworfen und insgesamt 23 Gräber beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Nummer 03606-6510 zu melden.

