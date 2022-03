Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Steine werfen ist kein Kavaliersdelikt

Eberbach (ots)

Am Freitagabend gegen 18.00 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin mehrere Jugendliche, welche auf einem Stromhäuschen im Breitensteinweg stehen würden und von dort aus Steine entlang der Straße werfen würden. Die durch die eingesetzte Streife festgestellten Jugendlichen gaben an "Zielübungen" mit Kieselsteinen gemacht zu haben. Sie beabsichtigten hierbei einen Baum auf der gegenüber liegenden Straßenseite zu treffen. Nach einem belehrenden Gespräch räumten die Jugendlichen die Steine von der Straße. Ein solches Verhalten stellt unter Umständen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und kann eine Strafanzeige nach sich ziehen.

