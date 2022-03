Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen "Landschaftsfenster" - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neidenstein, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein sogenanntes "Landschaftsfenster" auf dem Erlebnisweg "Rund um Neidenstein". Auf den Holzbilderrahmen, der in der Waibstadter Straße aufgestellt ist, wurde offenbar gewaltsam eingewirkt. Im Zuge dessen brach an mehreren Stellen das Holz und der Rahmen stürzte zu Boden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 07263 5807 zu melden.

