Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebe erwischt

Bad Münstereifel (ots)

Zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 21 Jahren wurden Montagnachmittag (16.18 Uhr) in einem Einkaufsmarkt an der Kölner Straße beim Einstecken von Waren beobachtet. Sie steckten mehrere Flaschen Vodka in ihre Jackentaschen. Nachdem die Beiden den Kassenbereich durchschritten hatten, wurden sie durch Angestellte auf den Diebstahl angesprochen. Zwischen den Angestellten und den beiden Dieben kam es zu Auseinandersetzungen. Die Diebe konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen die beiden jungen Männer aus Euskirchen und Heimerzheim wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

