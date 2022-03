Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Altstadt: Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, verständigte eine Anruferin in der Bussemergasse die Polizei da im ersten Obergeschoss eines dortigen Anwesens eine Scheibe mittels eines Glasgegenstands eingeworfen wurde. Zeugen die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221-991700 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell