Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit stark qualmendem Auto und mutmaßlich alkoholisiert geflüchtet

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (22.08.2022) zwei Männer im Alter von 28 und 34 Jahren sowie eine 49-jährige Frau vorläufig festgenommen, die offenbar bis in die Schwabstraße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sind.

Die Beamten waren gegen 21.20 Uhr in der Schlossstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihnen ein stark qualmendes Auto mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Beamten fuhren dem Auto, einem Opel Tigra mit ungarischem Kennzeichen, hinterher und schalteten das Blaulicht an, woraufhin der Autofahrer offenbar über die Silberburgstraße, Johannesstraße bis schließlich in die Schwabstraße flüchtete. Auf Höhe der Hausnummer 108 stellte er das Fahrzeug ab und flüchtete in einen Hinterhof, wo er bei der anschließenden Festnahme Widerstand leistete. Es handelte sich dabei um einen 34 Jahre alten Mann, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.

Laut Zeugenaussagen sollen sich zwei weitere Personen in dem Fahrzeug befunden haben. Die Beamten nahmen beide Personen, einen 28 Jahre alten Mann und eine 49-jährige Frau, im unmittelbaren Umfeld fest. Sie machten allerdings widersprüchliche Angaben. Alle drei Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen, die insbesondere Angaben zu den Insassen machen können oder durch die Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell