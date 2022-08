Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit mutmaßlich gestohlenem Pedelec unterwegs

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (22.08.2022) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der mit einem mutmaßlich gestohlenen Pedelec unterwegs war. Beamte der Fahrradstaffel befanden sich gegen 15.15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf Streife in der Wiener Straße, als ihnen der Tatverdächtige freihändig fahrend entgegenkam. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er sich ohne erforderliche Erlaubnis in Deutschland aufhält. Das Pedelec, mit dem der 23-Jährige unterwegs war, wurde am 09.06.2022 oder 10.06.2022 in Renningen gestohlen. Die Polizisten beschlagnahmten das Pedelec und nahmen den Tatverdächtigen fest. Der 23-jährige serbische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (23.08.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens dem zuständigen Richter vorgeführt.

