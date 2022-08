Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (22.08.2022) in der Birkenhofstraße einen Motorroller im Wert von rund 200 Euro gestohlen. Der 53 Jahre alte Besitzer des roten Rollers der Marke Honda bemerkte den Diebstahl am frühen Morgen gegen 03.00 Uhr. Er hatte das Kleinkraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen 477 UMP, das vor dem Wohnhaus stand, gegen 21.00 Uhr zuletzt gesehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

