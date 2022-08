Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbrecher festgenommen - weiterer Verdächtiger auf der Flucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (19.08.2022) einen Einbrecher in der Badstraße festgenommen. Der 39 Jahre alte Mann hat mit einem Begleiter gegen 15.30 Uhr das unverschlossene Mehrfamilienhaus betreten. Im Keller brachen sie mehrere Kellerabteile auf und flüchteten aus dem Haus. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die einen der beiden Männer noch in Tatortnähe festnahm. Der zweite Mann, der dunkle Kleidung trug, flüchtete unerkannt. Was alles gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Der verdächtige 39-Jährige verwickelte auf seiner Flucht den Zeugen noch in ein Gespräch und bot diesem sein Fahrrad zum Kauf an. Die Herkunft des Fahrrades muss ebenfalls noch ermittelt werden. Der 39-jährige Syrer wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den zuvor erlassenen Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte. Zeugen, die zu der geflüchteten Person Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

