POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (20.08.2022), 13.50 Uhr und Sonntag (21.08.2022), 17.45 Uhr in ein Bürogebäude an der Motorstraße eingebrochen und haben Bargeld und Fahrzeugdokumente gestohlen. Die Unbekannten hebelten an der Gebäuderückseite ein Fester auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie zunächst Schränke und Schubladen und brachen einen Tresor auf. Aus ...

