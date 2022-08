Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sachbeschädigung durch Graffiti

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (21.08.2022) einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen, der auf einer Baustelle an der Bopserwaldstraße Betonwände besprüht hat. Ein Zeuge alarmierte gegen 07.15 Uhr die Polizei, die den Mann noch an Ort und Stelle festnahm. In einer mitgeführten Tasche fanden die Beamten weitere Spraydosen. Die Schadenshöhe an den Wänden muss derzeit noch ermittelt werden. Der Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

