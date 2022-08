Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jähriger festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (19.08.2022) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der mehrere Personen belästigt und ein Auto in der Adestraße beschädigt haben soll. Eine Passantin verständigte gegen 20.00 Uhr die Polizei, als sie den 21-Jährigen am Boden liegen sah und dieser offenbar einen verwirrten Eindruck machte. Im weiteren Verlauf soll der junge Mann unter anderem den Seitenspiegel eines Autos beschädigt, mehrere Passanten belästigt und versucht haben eine 22-jährige Frau zu küssen. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

