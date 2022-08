Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Schwerverletzter nach Wendemanöver

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Am Samstagabend (20.08.2022) wurde ein Motorradfahrer nach dem missglückten Wendemanöver eines Pkw-Lenkers schwer verletzt. Gegen 18.30 Uhr wollte ein 47-jähriger Lenker eines Pkw Kia in der Heerstraße auf Höhe der Wolfmahdenstraße wenden und übersah dabei einen 40-Jährigen auf seiner Ducati, welcher aus Richtung Hauptstraße die Heerstraße entlangfuhr. Der 40-Jährige stürzte dadurch zur Seite und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Motorradfahrer zur Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Heerstraße für zirka eine Stunde gesperrt werden.

