Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Mehrere Tausend Euro Schaden und ein Pkw-Lenker, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag (19.08.2022) gegen 15.40 Uhr in der Schmidener Straße ereignet hat. Ein 53-jähriger Stadtbahnführer befuhr mit der U-Bahn der Linie 2 die Schmidener Straße in Richtung Gnesener Straße, als ein bislang unbekannter Lenker eines dunklen Mercedes-Benz von der Sulzerrainstraße nach rechts in die Gnesener Straße abbiegen wollte. Hierbei scherte er vermutlich zu sehr aus und stieß mit der heranfahrenden Stadtbahn zusammen. Nachdem beide Unfallbeteiligten nach der Kollision kurz Kontakt hatten, machte sich der Mercedesfahrer in Richtung Gnesener Straße aus dem Staub. Zur Beschreibung des Unfallflüchtigen ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen zirka 60 bis 70 Jahre alten Mann mit hellen Haaren handelt, der einen dunklen Mercedes-Benz der M- oder G-Klasse lenkte. Das Fahrzeug müsste nach dem Zusammenstoß im linken Frontbereich Beschädigungen aufweisen. Im Pkw befand sich zudem eine Beifahrerin gleichen Alters. Hinweise zum Unfallflüchtigen nehmen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

