POL-S: 83-Jährige abgelenkt und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagmittag (18.08.2022) eine 83 Jahre alte Frau in der Unterführung der S-Bahn-Station Vaihingen abgelenkt und bestohlen. Die Seniorin verließ gegen 13.15 Uhr die Unterführung in Richtung Industriestraße, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Während er ihr Bilder auf seinem Handy zeigte, öffnete offenbar ein Komplize die in ihrem Rollator liegende Handtasche und stahl ihren Geldbeutel. Die 83-Jährige zeigte, dass sie kein Interesse an einem Gespräch hat und ging weiter. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte. Bei dem Mann, der sie angesprochen hat, soll es sich um einen zirka 60 Jahre alten und etwa 150 Zentimeter großen Mann handeln, der dunkle gegelte Haare hatte, keine oder wenig Zähne hatte und dunkel gekleidet war. Zu dem Mittäter ist keine Beschreibung bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

