POL-ROW: ++Fahndungserfolg auf der Autobahn++Trunkenheitsfahrt++Diebstahl von Laufenten

Fahndungserfolg auf der A1 -Autobahnpolizei Sittensen beschlagnahmt vermeintliches Diebesgut- Hatzte/A1: Bereits am frühen Freitagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen Pkw Skoda Fabia aus Hamburg auf dem Parkplatz Hatzte an der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Die Beamten staunten dabei nicht schlecht, als sie einen Blick in den Kofferraum des 47- Jährigen Fahrzeugführers aus Pinneberg warfen. Anstatt der vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände wie Verbandkasten und Warndreieck kam eine Vielzahl von Flaschen hochprozentiger Alkoholika der unterschiedlichsten Marken zum Vorschein. Auch im Fußraum im Bereich der Rücksitzbank wurden weitere Flaschen aufgefunden, so dass sich der Fund auf insgesamt 181 Flaschen summierte. Die Polizei schätzt den Gesamtwert der vermeintlichen Diebesware auf ca. 2500 Euro. Da sowohl vom Fahrer, als auch von dessem 27-jährigerm Beifahrer aus Nordrhein- Westfahlen keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Flaschen gemacht werden konnten und auch keine Kaufbelege vorhanden waren, wurden diese auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts letztlich beschlagnahmt. Die beiden kontrollierten Personen sind dabei keine Unbekannten, sie sind bei der Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund gleichgelagerter Straftaten aus der Vergangenheit hinlänglich bekannt.

Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Rotenburg: Am frühen Samstagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei Rotenburg einen Toyota Yaris in der Bremer Straße. Hierbei wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Mann wurde im Rotenburger Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Diebstahl von fünf Laufenten

Bötersen: Am Samstag kam es in Bötersen in der Rotenburger Straße zum Diebstahl von fünf Laufenten aus einem Gehege. Die Tatzeit lässt sich auf 11:30 bis 16:00 Uhr eingrenzen. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 in Verbindung zu setzen.

