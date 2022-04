Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei warnt: Schon wieder mehrere WhatsApp-Betrugsfälle ++ Tragischer Arbeitsunfall im Waldstück endet tödlich ++ Angebliche Anwaltskanzlei fordert Geld ++

Rotenburg (ots)

Polizei warnt: Schon wieder mehrere WhatsApp-Betrugsfälle

LK Rotenburg. Die Serie von Betrugstaten, die derzeit mit Hilfe falscher Nachrichten über den Messaging-Dienst WhatsApp verübt werden, reißt nicht ab. Am Mittwoch wurden der Polizei im Landkreis gleich mehrere Fälle gemeldet, bei denen die vermutlich organisierten Täter rund sechstausend Euro erbeuteten.

In Selsingen erhielt eine 69-jährige Frau am Mittwoch gegen 13 Uhr die Kurznachricht ihrer angeblichen Tochter. Sie habe eine neue Telefonnummer und sei in Zahlungsschwierigkeiten. Deshalb bat sie ihre "Mutter" um eine Überweisung von 2.375 Euro. Dem kam die arglose Frau nach. Eine 2. Überweisung wurde von der Sparkasse gestoppt, da eine aufmerksame Mitarbeiterin einen Betrug vermutete.

Eine 76-jährige Selsinger erhielt zur gleichen Zeit ebenfalls von ihrer angeblichen Tochter eine ähnliche Nachricht. In diesem Fall erbat ihre falsche Tochter einen Betrag von knapp fünftausend Euro. Die Frau war skeptisch und nahm Kontakt zu ihrer tatsächlichen Tochter auf. Sie konnte schnell klären, dass die Nachricht nicht von ihr war. Deshalb entstand kein finanzieller Schaden.

In Bremervörde wurde eine 59-jährige Frau am Mittwochnachmittag mit dieser Masche um knapp eintausend Euro betrogen. Diesmal meldete sich ein angeblicher Sohn und bat seine Mutter um die Bezahlung einer Rechnung. Die erste Überweisung nahm die Frau vor. Als dann ein zweiter Überweisungswunsch kam, wurde die Bremervörderin misstrauisch.

In Zeven meldete sich eine 79-Jährige bei der örtlichen Polizei. Auch sie habe am Mittwochnachmittag eine WhatsApp-Nachricht ihrer angeblichen Tochter mit dem gleichen Trick erhalten. Die Unbekannte erbat sich 2.750 Euro. Die Zevener Seniorin ließ sich aber nicht täuschen.

In Rotenburg funktionierte die Masche bei einer 63-jährigen Frau dafür umso besser. Sie erhielt gleich mehrere Nachrichten ihrer angeblichen Tochter. Der Betrügerin gelang es, dass die Frau 3.000 Euro an sie überwies.

Tragischer Arbeitsunfall im Waldstück endet tödlich

Hiddingen. Am Mittwochnachmittag ist ein 46-jähriger Waldarbeiter bei einem Arbeitsunfall in einem Waldstück in der Nähe der Straße Auf dem Elmhorstweg um Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der aus Österreich stammende Mann zwischen 16 und 18 Uhr allein Arbeiten mit einer Kettensäge ausgeführt. Er wurde von Kollegen mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Für den 46-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Trotz intensiver Reanimation eines alarmierten Rettungsteams konnte eine Notärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Rotenburger Polizei hat eine Todesursachenermittlung eingeleitet.

Angebliche Anwaltskanzlei fordert Geld

Bremervörde. Am Mittwoch hatten gleich mehrere Menschen ein betrügerisches Schreiben einer angeblichen Anwaltskanzlei aus München in ihrem Briefkasten. Unter der fett gedruckten und drohenden Überschrift "Vorgerichtliche Mahnung" forderte ein angeblicher Rechtsanwalt von den Angeschriebenen einen Betrag von mehreren hundert Euro für einen offenbar abgeschlossenen Vertrag mit der "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot - 4/49". Die Bremervörder Polizei leitete in diesem Zusammenhang gleich mehrere Strafverfahren wegen eines versuchten Betruges gegen unbekannt ein.

Einbruch im Raiffeisenmarkt

Wilstedt. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Lagerhalle des Raiffeisengebäudes an der Bahnhofstraße eingebrochen. Dazu kniffen sie ein Vorhängeschloss durch und hebelten eine Schiebetür auf. Im Inneren des Lagers wurde die alarmgesicherte Tür zum Spritzmittelraum gewaltsam geöffnet. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Tarmstedt. Bei einem Auffahrunfall in der Hauptstraße sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe der Wilstedter Straße auf den verkehrsbedingt haltenden Seat eines 32-Jährigen auffuhr. Der Mercedes geriet dadurch ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford einer 53-jährigen Frau. Der Fahrer des Seat und die Frau im Ford erlitten dabei leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

Sachbeschädigung an der Turnhalle

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte an der Turnhalle an der Straße Lühnenfeld ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie kletterten auf das Dach der Schule und warfen von dort Dachleitungshalter zwei Oberlichter der angrenzenden Turnhalle. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund eintausend Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

