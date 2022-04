Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Hansalinie A1: Unfall mit drei Schwerverletzten - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1: Unfall mit drei Schwerverletzten - Polizei bittet um Hinweise

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Kalbe/A1. Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Freitagabend auf der Hansalinie A1 ereignet hat, sucht die Autobahnpolizei Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19-jähriger Autofahrer kurz vor 22 Uhr mit seinem VW Golf kurz vor der Rastanlage Ostetal in Richtung Bremen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr zunächst in die Mittelschutzplanke und schleuderte von dort über alle drei Fahrstreifen zurück in den rechten, unbefestigten Seitenraum der Autobahn. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem VW Touran eines 41-Jährigen. Der VW Golf durchbrach einen Wildschutzzaun, geriet in einen Entwässerungsgraben und überschlug sich. Fünfzig Meter neben der A1 blieb das Unfallfahrzeug liegen. Der 19-jährige Unfallverursacher und seine 9 und 10 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Kinder wurden im Rettungswagen, der Fahrer im Rettungshubschrauber in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Erste Untersuchungen lassen vermuten, dass ein Reifendefekt Ursache des Unfalls gewesen sein könnte. Zeugenhinweise erbittet die Autobahnpolizei unter Telefon 04282/59414-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell