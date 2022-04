Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Post in der Feldmark entsorgt - Polizei ermittelt ++ Auf WhatsApp-Masche hereingefallen ++ Polizei stoppt zwei Drogenfahrten ++ Sittenser Polizei fragt: Wem gehören die gestohlenen Fahrräder? ++

Rotenburg (ots)

Post in der Feldmark entsorgt - Polizei ermittelt

Zeven. Ein Jäger hat sich am vergangenen Wochenende bei der Zevener Polizei gemeldet und von einem ungewöhnlichen Fund in seinem Jagdrevier berichtet. Bei seinem Gang durch die Natur an der Kreisstraße 143 (Godenstedter Straße) hatte er am Samstagvormittag zahlreiche Postsendungen, wie Briefe, Zeitungen, Kataloge und Werbung in einem Graben entdeckt. Sie waren dort offensichtlich entsorgt worden. Gemeinsam mit der Polizei wurde die durchnässte Post geborgen und zunächst in blauen Plastiksäcken gesichert. Unweit dieser Stelle wurden am Nachmittag noch weitere Briefe entdeckt. Die Zevener Polizei leitete in diesem Fall ein Strafverfahren wegen der Verletzung des Postgeheimnisses ein.

Auf WhatsApp-Masche hereingefallen

Scheeßel. Am vergangenen Sonntag ist eine 60-jährige Scheeßelerin auf die WhatsApp-Betrugsmasche hereingefallen. Die Frau erhielt gegen 16.30 Uhr eine WhatsApp-Nachricht, die offenbar von ihrem Sohn stammte. Er habe eine neue Handynummer, die sie zu ihren Kontakten speichern sollte. Als nächstes bat der angebliche Sohn unter einem Vorwand um die Überweisung eines Betrages von 1.780 Euro auf ein Konto bei der Solarisbank. Die 60-Jährige kam dem Wunsch nach, musste dann beim Kontakt mit ihrem richtigen Sohn aber feststellen, dass sie Opfer von Betrügern geworden ist. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Geschädigten solcher Taten, sich sofort nach Bekanntwerden des Betruges an die Polizei zu wenden, um die Überweisung zu stoppen und drohenden finanziellen Schaden zu verhindern.

Polizei stoppt zwei Drogenfahrten

Zeven. Beamte der Zevener Polizei haben am Montag zwei Menschen aus dem Verkehr gezogen, die offenbar unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer ihrer Fahrzeuge saßen. Gegen 10.15 Uhr stoppte ein Streifenteam in der Hauptstraße in Groß Meckelsen die Fahrt eines 36-jährigen Autofahrers. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten bei dem Mann Anzeichen für Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der Fahrer zuvor Marihuana und Amphetamine zu sich genommen. Am Nachmittag fiel einer Streifenbesatzung der Wagen einer 47-Jährigen in der Labesstraße auf. Die Beamten kannten die Frau, weil sie bereits mehrfach wegen Drogenfahrten in Erscheinung getreten ist. Auch diesmal stand sie als Autofahrerin unter Rauschgifteinfluss. Sowohl die 47-Jährige, als auch der 36-Jährige mussten eine Blutprobe abgeben.

Sittenser Polizei fragt: Wem gehören die gestohlenen Fahrräder?

Sittensen. Die Beamten der Polizeistation Sittensen ermitteln derzeit in zwei Fällen von Fahrraddiebstahl gegen einen 14-Jährigen. Bei dem Jugendlichen wurden zwei Fahrräder gefunden, die er zuvor vermutlich in Sittensen und Umgebung gestohlen haben dürfte. Jetzt sucht die Polizei nach den Eigentümern der beiden Räder. In einem Fall handelt es sich um ein rot-silberfarbenes Damenrad des Herstellers Diamant vom Typ Topas. Das andere Rad ist ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Umit vom Typ Reflex. Die Räder dürften in den zurückliegenden Tagen abhandengekommen sein. Mitteilungen bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Diebstahl aus Lagerzelt

Zeven. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte in der Ludwig-Elsbett-Straße reichlich Kupfer, Edelstahl und Werkzeuge gestohlen. Sie verschafften sich Zutritt zum Lagerzelt einer Firma für Dämmtechnik und nahmen von dort die mehrere hundert Kilo schwere Beute mit. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

