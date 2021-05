Polizei Braunschweig

POL-BS: Falscher Dachdecker erbeutet Bargeld

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Nördliches Ringgebiet,

12.05.2021, 11.30 Uhr

Ein falscher Dachdecker verschaffte sich Zutritt zum Haus eines Braunschweigers und brachte ihn dazu, 300,- EUR zu zahlen.

Am 12.05.2021 klingelte es bei einem 82-jährigen Braunschweiger an der Haustür. Ein Mann in Arbeitskleidung sagte ihm, dass er Dachdecker sei. Am Schornstein des Hauses würde es eine Undichtigkeit geben.

Der 82-Jährige lies den Mann in sein Haus. Der vermeintliche Dachdecker zeigte dem Braunschweiger eine Stelle am Schornstein. Vermutlich hatte er diese unbemerkt mit Wasser benetzt. Er bat den nun um einen Eimer und einen Lappen. Während der Braunschweiger die Gegenstände holte, durchsuchte der Unbekannte mehrere Schränke.

Der Mann ging nun in einen anderen Raum und versuchte das Portemonnaie des Braunschweigers einzustecken. Dies bemerkte er jedoch und forderte den Mann auf, dies zu unterlassen. Jetzt forderte der falsche Handwerker 2000,- EUR für die Instandsetzung des Schadens. Dies erschien dem 82-Jährigen zu viel. Er gab dem Mann lediglich 300,- EUR für Materialkosten.

Im Anschluss verließ der falsche Handwerker das Haus. Nach einigen Tagen informierte ein Verwandter des Braunschweigers die Polizei.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell