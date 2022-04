Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei Bothel fragt: Wem gehört das Fahrrad? ++ Türgriff vom BMW gestohlen ++ Drei Menschen bei Unfall auf der A1 verletzt ++

Rotenburg

Polizei Bothel fragt: Wem gehört das Fahrrad?

Brockel. Ein junger Mann hat am Dienstag bei der Polizeistation in Bothel ein unbefugt in Gebrauch genommenes Fahrrad abgegeben. Er habe es sich Sonntagnacht am Netto-Markt "ausgeliehen", um damit nach Bothel zu fahren. Jetzt suchen die Beamten nach dem noch unbekannten Eigentümer. Es handelt sich um ein älteres, schwarzes Trekkingrad der Marke Kreidler. Mitteilungen bitte unter Tel.: 04266/95568-0.

Türgriff vom BMW gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Aueweg ein Fahrzeugteil von einem Auto gestohlen. Sie bauten vermutlich gezielt den Türgriff von der Beifahrerseite eines BMW X5 ab und nahmen ihn mit. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Drei Menschen bei Unfall auf der A1 verletzt

Sottrum/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg sind am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Der 32-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 8.30 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen auf den VW Multivan eines 26-Jährigen auf. Dadurch geriet der VW Bus ins Schleudern und landete in der Mittelschutzplanke. Der Unfallverursacher verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte den Sattelschlepper eines 46-jährigen Kraftfahrers und fuhr dann in die Außenschutzplanke. Der Fahrer des VW Golf, der Fahrer des VW Multivan und dessen 23-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

