Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ BMW landet im Vorgarten - Fahrer macht sich aus dem Staub ++ Diebe im Lüttje Laden ++ Einbruch in Modegeschäft ++

Rotenburg (ots)

BMW landet im Vorgarten - Fahrer macht sich aus dem Staub

Lauenbrück. Einen ordentlichen Schrecken hat ein 33-jähriger Anwohner der Bahnhofstraße am Donnerstagmorgen bekommen. Der Mann hörte gegen 5 Uhr früh ein lautes Geräusch aus seinem Vorgarten. Als er nach draußen schaute, sah er dort einen, mit drei Personen besetzten, schwarzen 3er BMW. Der Fahrer versuchte offenbar rückwärts von der Unfallstelle davon zu fahren. Zwei Insassen stiegen aus und flüchteten zu Fuß in Richtung des Lauenbrücker Bahnhofs. Dem Fahrer gelang es, das festgefahrene Fahrzeug wieder frei zu bekommen. Er fuhr in Richtung Berliner Straße davon. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte ein Streifenteam den unfallbeschädigten Wagen auf dem Parkplatz vor der Martin-Luther-Kirche ausfindig machen. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die folgenden Ermittlungen sollen Aufschluss darüber geben, wer den BMW zur Unfallzeit gelenkt hat. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Diebe im Lüttje Laden

Ottingen. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen kleinen, landwirtschaftlichen Verkaufsraum an der Straße Am Schneebach eingedrungen. Dort rissen sie zunächst die mit einer Wand fest verbundene Kasse ab. Darin befand sich etwas Kleingeld. Dann schlugen die Täter die Scheibe eines Verkaufsautomaten ein und nahmen Kekse und Lakritze heraus. Zum Schluss bedienten sich die Unbekannten an einer Kühltruhe und nahmen daraus Eis mit. Hinweise bitte unter Telefon 04262/95908-0 an die Polizeistation Visselhövede.

Einbruch in Modegeschäft

Rotenburg. Jacken im Wert von über viertausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag aus einem Modegeschäft an der Fußgängerzone (Große Straße) gestohlen. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen sie zuvor eine Fensterscheibe ein und kletterten in das Geschäft. Mit etwa 20 Jacken verließen sie den Tatort unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell