Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend (18.08.2022) von drei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden. Der 40-Jährige traf gegen 22.30 Uhr in der Stadtbahnlinie U7 auf dem Weg von der Tapachstraße in Richtung Hauptbahnhof auf das Trio und kam mit ihnen ins Gespräch. Als alle an der Haltestelle Friedrichswahl ausgestiegen waren und die Heilbronner Straße entlanggingen, wurden die Unbekannten aggressiv, beleidigten ihn und griffen ihn an. Dabei raubten sie ihm das Mobiltelefon im Wert von rund 100 Euro sowie die Brieftasche mit 100 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach den Tätern. Das Opfer beschrieb einen der Täter als einen mindestens 185 Zentimeter großen und zirka 25 Jahre alten Mann mit sportlicher Figur. Er hatte schwarze Haare, die an der Seite abrasiert waren und trug ein einfarbiges Oberteil und eine schwarze Hose. Der Zweite war kleiner und etwa 20 bis 21 Jahre alt. Er hatte schwarze, an den Seiten kurze Haare. Der dritte war klein und dicklich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell