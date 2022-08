Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte wollten Wertgegenstände und Bargeld "überprüfen"

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor verschiedenen kombinierten Betrugsmaschen und bittet die Bürgerinnen und Bürger ihre Angehörigen zu informieren und zu sensibilisieren. Nachdem es am Dienstag (16.08.2022) bereits mehrere Telefontrickbetrüger erfolgreich waren (siehe auch https://t1p.de/urtvo), ist auch eine 89 Jahre alte Frau in die Falle von sogenannten falschen Polizeibeamten getappt. Ein Unbekannter kontaktierte am Dienstagvormittag die 89-Jährige und gab sich als ein Kriminalpolizist aus. Nachdem er behauptet hatte, dass er diverse Wertgegenstände kontrollieren müsse, händigte sie einem unbekannten Abholer mehrere Schmuckstücke sowie eine Münzsammlung aus. Am Folgetag wurde die Seniorin erneut von verschiedenen Personen angerufen, die sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgaben. Sie forderten die Frau auf über Zehntausend Euro von der Bank abzuheben, um das Geld auf Fälschungen überprüfen zu können. Die Übergabe scheiterte, da eine Abhebung nicht möglich war. Während der Telefonate übten die Betrüger massiven Druck auf die Frau aus und wiesen sie an, niemandem etwas von den Telefonaten zu erzählen.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Nummer selbst heraus. - Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Weitere Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

