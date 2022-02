Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Café

Speyer (ots)

In der Nacht vom 03.02.2022 auf den 04.02.2022 wollte ein unbekannter Täter in ein Restaurant in der Auestraße einbrechen, indem er versuchte ein Rolltor gewaltsam nach oben zu schieben. Hierbei scheiterte er jedoch, weshalb lediglich das Rolltor beschädigt wurde.

Zeugen, die im Tateitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Auestraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

