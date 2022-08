Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerverletzten nach Unfall fotografiert ohne Hilfe zu leisten

Stuttgart-Wangen (ots)

Nach einem Arbeitsunfall am Dienstag (16.08.2022) am Langwiesenweg (siehe https://t1p.de/msxii), soll ein 56-Jähriger den schwer verletzten Mann fotografiert haben und anschließend weggefahren sein. Im Zuge der Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass der 56-jährige Tatverdächtige kurz nach dem Unfall mit einem Firmenfahrzeug an der Unfallstelle vorbeikam, während der Lkw-Fahrer Hilfe holte. Der Tatverdächtige stieg aus, fotografierte das Unfallopfer mit seinem Mobiltelefon und fuhr anschließend wieder weg ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern, obwohl dieser offensichtlich schwere Verletzungen hatte. Polizeibeamte ermittelten den Mann, suchten ihn am Mittwochabend (17.08.2022) an seiner Wohnadresse auf und beschlagnahmten sein Mobiltelefon. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 56-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

