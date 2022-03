POL-MK: Unbekannte versuchen Wohnmobil zu entwenden

Altena (ots) - Der hölzerne Bodenbelag einer Terrasse vor einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lennestraße brannte am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:30 Uhr. Durch den Brand sprang eine Scheibe der Küche. Der Wohnungseigentümer konnte den Brand in der Folge selbständig löschen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

