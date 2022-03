Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist auf Radweg in Kalthof - Tatverdächtiger angetroffen/Handfester Streit am Stadtbahnhof

Iserlohn (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochnachmittag, gegen 17:15 Uhr, einen Mann dabei, wie er mit heruntergelassener Hose auf dem Radweg zwischen Kalthof und Hennen (zwischen Refflingser Straße und Raukampweg) stand und an seinem Geschlechtsteil hantierte. Als der Zeuge weiter auf den Mann zuging, zog dieser die Hose hoch und setzte sich auf eine Bank. Der Zeuge blieb in der Nähe des Mannes und informierte die Polizei. Der Täter konnte in der Folge, versteckt im Buschwerk nahe des Radwegs, durch die Beamten angetroffen werden. Er gab an, dass er "lediglich spazieren gewesen sei". Der 21-Jährige Iserlohner wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache in Iserlohn verbracht. Dort wurde er anschließend entlassen. Inwiefern der 21-Jährige für vorherige exhibitionistische Taten im Bereich des Radweges verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (schl)

Eine 15-Jährige und eine 17-Jährige gerieten am Mittwochabend, gegen 20:00 Uhr, an den Bushaltestellen am Stadtbahnhof in Streit. Die 17-Jährige verfolgte die 15-Jährige zuvor bereits seit der Innenstadt fußläufig und provozierte sie. An den Bushaltestellen eskalierte die Situation schließlich. Die Ältere zog der Jüngeren an den Haaren, zerriss ihr das Oberteil und trat ihr gegen die Beine, bevor eine Zeugin dazwischen ging. Die gesamte Auseinandersetzung wurde offenbar gefilmt und über die Messenger "WhatsApp" und "Snapchat" verbreitet. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell