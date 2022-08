Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baustellenfahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (17.08.2022) an der Augsburger Straße einen VW Crafter aufgebrochen und Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ein 39 Jahre alter Firmenmitarbeiter hatte das Fahrzeug am Dienstagabend (16.08.2022) gegen 17.20 Uhr auf Höhe der Hausnummer 500 am rechten Fahrbahnrand abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 06.40 Uhr bemerkt. Die Diebe öffneten die rechte Seitentür auf unbekannte Weise und stahlen aus dem Innenraum die Geräte, darunter Bohrmaschinen und Sägen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell