Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiertonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (17.08.2022) eine Papiermülltonne an der Straße Auf der Hub in Brand gesetzt. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 00.30 Uhr das Feuer, das auf weitere Mülltonnen sowie ein Fahrzeug übergriff und verständigte die Feuerwehr. Während diese den Brand löschte, fahndeten weitere alarmierte Polizisten in der Umgebung, bislang ohne Ergebnis. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell