POL-OG: Rastatt - Unfall mit Fahrerflucht, Hinweise erbeten

Rust (ots) - Mehrere Umkleidespinde wurden am Montagnachmittag in einer Umkleidekabine eines Unternehmens in der Europa-Park-Straße vermutlich mit einem Bolzenschneider gewaltsam geöffnet. Der oder die Diebe hatten es offensichtlich vorrangig auf Bargeld abgesehen. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr und 15:30 Uhr. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Rust dauern an. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: ...

