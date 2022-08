Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder gestohlen - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Feuerbach/-Zuffenhausen/-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (16.08.2022) drei Männer im Alter von 23, 47 und 53 Jahren vorläufig festgenommen, die jeweils im Verdacht stehen, Fahrräder gestohlen zu haben. Zeugen beobachteten gegen 06.00 Uhr, wie ein 47 Jahre alter Mann sich an einem im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Siglestraße abgestellten Fahrrad zu schaffen machte und sich mit diesem entfernte. Alarmierte Beamte nahmen den Mann kurze Zeit später in Tatortnähe fest und fanden in seinem Rucksack neben einer Säge, Zangen und Arbeitshandschuhen auch mutmaßliches Rauschgift. Die Polizisten beschlagnahmten die Gegenstände. Auf ein weiteres gestohlenes Fahrrad stieß eine Streife der Fahrradstaffel, die in der Parkanlage im Bereich der Haldenrainstraße unterwegs war. Die Beamten kontrollierten gegen 14.30 Uhr zwei Personen und stellten dabei fest, dass das Fahrrad, welches der 23-Jährige dabeihatte, offenbar seit März 2021 als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Gegen 18.00 Uhr stellte ein 65-Jähriger sein Fahrrad vor dem Kunstmuseum in der Königstraße ab. Passanten beobachteten daraufhin, wie ein 53-jähriger Mann das verschlossene Fahrrad wegtrug. Als der mutmaßliche Dieb eine Polizeistreife entdeckte, stellte er das Fahrrad im Bereich des Marktplatzes ab. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell