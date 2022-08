Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Fahrgast ohne Fahrschein

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (16.08.2022) einen 30-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich an der Stadtbahnhaltestelle Berliner Platz gegen eine Fahrscheinkontrolle gewehrt zu haben. Ein 52-jähriger Fahrkartenkontrolleur stieg mit drei Kollegen gegen 10.50 Uhr an der Haltestelle Charlottenplatz in die Stadtbahn U14 in Richtung Berliner Platz. In der Bahn kontrollierte er den 30-Jährigen welcher keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte. Aus diesem Grund verließen beide sowie das weitere Prüfpersonal an der Haltestelle Berliner Platz die Bahn. Dort versuchte der Mann zu flüchten, weshalb sich ihm ein 59-jähriger Kontrolleur in den Weg stellte. Daraufhin stieß der Mann den 59-Jährigen zu Boden, konnte jedoch von einem 35-jährigen Prüfer festgehalten werden, bis die Polizeibeamten eintrafen. Der 59-Jähre erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

