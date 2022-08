Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (17.08.2022) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Gaststätte an der Nesenbachstraße eingebrochen zu sein. Ein Anwohner beobachtete den Tatverdächtigen gegen 00.30 Uhr, wie der offenbar versuchte, das Fenster einer Gaststätte an der Christophstraße aufzuhebeln. Nachdem er den Tatverdächtigen angesprochen hatte, flüchtete dieser. Kurz darauf hörte ein weiterer Anwohner unweit der ersten Gaststätte Scheibenklirren und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten an einer weiteren Gaststätte eine eingeschlagene Scheibe fest, umstellten das Gebäude und nahmen den 32-Jährigen kurz darauf fest. Der algerische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (17.08.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

