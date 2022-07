Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: 32-jähriger Autofahrer fuhr in Schlangenlinien - Blutprobe

Bonn (ots)

In der Nacht zu Montag (11.07.2022) stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Wache Bad Godesberg auf der B 9 die Trunkenheitsfahrt eines 32-jährigen Autofahrers. Er war gegen 23:40 Uhr auf der Koblenzer Straße in Richtung Norden unterwegs. Da sein Fahrzeug stellenweise in Schlangenlinien fuhr, meldeten weitere Verkehrsteilnehmer den Dacia der Polizeileitstelle und gaben weitere Standortmeldungen durch. Den alarmierten Beamten gelang es schließlich, das Fahrzeug in der Wurzerstraße anzuhalten. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest beim Fahrer ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Daraufhin musste der Mann die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach der Anzeigenerstattung konnte der 32-Jährige die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

