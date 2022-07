Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei nimmt vier Tatverdächtige nach Straßenraub vorläufig fest - Richter erlässt Haftbefehle

Bonn (ots)

Nach einem Straßenraub in der Nacht zu Donnerstag (07.07.2022) am Bonner Hofgarten hat die Bonner Polizei vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Zur Tatzeit gegen 02:00 Uhr war ein 20-Jähriger auf der Hofgartenwiese plötzlich und unvermittelt von vier Verdächtigen attackiert worden. Von einem der Täter wurde das Opfer ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. In der Folge raubten die Männer die Bauchtasche des 20-Jährigen und flüchteten. Ein Streifenteam der City-Wache stellte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren noch in Tatortnähe. Sie führten die Tatbeute mit sich und wurden vorläufig festgenommen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung entnahm ein Arzt den jungen Männern im Polizeipräsidium eine Blutprobe. Drei der vier Tatverdächtigen wurden zudem erkennungsdienstlich behandelt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei konnte der Gruppierung am Tattag ein weiterer Straßenraub zugeordnet werden. Sie hatten gegen 01:30 Uhr einen ebenfalls 20-Jährigen im Hofgarten attackiert und auch in diesem Fall eine Bauchtasche geraubt.

Für den 17-Jährigen, der der Polizei als Intensivtäter bekannt ist und für den 18-Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle. Ein Ermittlungsrichter erließ die Untersuchungshaftbefehle am heutigen Vormittag dann auch antragsgemäß. Die beiden weiteren Verdächtigen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt, da für sie keine Haftgründe vorlagen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell