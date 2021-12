Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Autodiebe stehlen blauen Kia von Autohaus-Gelände

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag (14.12.21) und Dienstag (21.12.21) einen Pkw vom Außen-Parkplatz eines Autohauses an der Wechter Straße in Brochterbeck gestohlen. Es handelt sich dabei um einen blauen Kia Sorento. An dem Wagen befanden sich zum Tatzeitpunkt keine amtlichen Kennzeichen, sondern lediglich Werbekennzeichen, die von den Tätern entfernt wurden. Der Wert des Fahrzeugs liegt im fünfstelligen Eurobereich. Wie die Autodiebe den Kia entwendeten, ist unklar. Die Original-Schlüssel sowie die Papiere sind noch vorhanden. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Wache in Lengerich nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

