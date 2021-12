Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 66-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Alleinunfall ist ein 66-jähriger Autofahrer aus Salzbergen (Landkreis Emsland in Niedersachsen) am Dienstag (21.12.21) gegen 17.55 Uhr schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem schwarzen Audi A6 auf der Brochterbecker Straße in Richtung Dörenthe. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und rutsche in den Straßengraben. Dabei wurden ein Leitpfosten und ein Verkehrsschild beschädigt. Bei dem Unfall wurde der 66-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Brochterbecker Straße musste an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

