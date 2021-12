Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Montag (20.12.), 17.30 Uhr, auf Dienstag (21.12.), 08.00 Uhr, kam es in Greven-Reckenfeld auf der Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 62 zu einem Verkehrsunfall. Ein auf dem rechten Parkstreifen geparkter Transportanhänger wurde hinten links beschädigt und durch den Anstoß nach vorne bewegt. Durch die Vorwärtsbewegung wurde das Stützrad vorne ebenfalls beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefon-Nr.: 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell