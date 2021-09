POL-DH: --- Unfallflüchtiger in Martfeld ermittelt - Zweimal Brandalarm in Diepholz - Rollerfahrer in Maasen verletzt

Polizeiinspektion Diepholz

Unfallflüchtiger in Martfeld ermittelt - Zweimal Brandalarm in Diepholz - Rollerfahrer in Maasen verletzt

Diepholz (ots)

Martfeld

Verkehrsunfallflucht

In der Kirchstraße in Martfeld kam es am Dienstag gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als der Führer eines Sattelzuges bei Durchfahren einer Linkskurve einen Kleintransporter im Gegenverkehr streifte. Der Transporter eines 68-jährigen Delmenhorsters wurde derartig stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Verursacher, ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Polen, fuhr zunächst weiter, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Diepholz

Zwei Brandalarme

Gegen 11.00 Uhr am Dienstag löste ein Brandalarm im Krankenhaus, Eschfeldstraße, einen Feuerwehreinsatz aus. Grund des Alarms war ein verkohlter Toast. Außer am Toast ist zum Glück kein Schaden entstanden. Gegen 17.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in Aschen, Lindloge, gemeldet. Auf einer landwirtschaftlichen Fläche sollte Moor brennen. Tatsächlich brannte ca. 1 qm Moorfläche. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ursache war vermutlich eine weggeworfene Zigarette.

Maasen

Rollerfahrer verletzt

Leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Maasen. Eine 49-jährige Frau aus Siedenburg war mit ihrem PKW Opel auf der Bundesstraße 214 in Richtung Nienburg unterwegs und wollte nach links in Richtung Siedenburg abbiegen. Hierbei übersah sie den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 17-Jährigen und es kam zur Kollision. Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann leicht, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

