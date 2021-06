Polizei Hagen

POL-HA: 15-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit Roller unterwegs

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstagabend (15.06.2021) hielt eine Polizeistreife in Vorhalle einen Rollerfahrer an, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Als die Beamten gegen 23.50 Uhr in der Einfahrt eines Parkplatzes in der Weststraße standen und den Verkehr überwachten, wurden sie auf den 15-jährigen Hagener aufmerksam. Dieser fuhr mit seinem Roller in Richtung Becheltestraße. Da er augenscheinlich deutlich schneller als 25 km/h fuhr, wollten sie ihn anhalten. Bei der Kontrolle konnte der 15-Jährige ihnen lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorzeigen. Auf Nachfrage sagte er den Beamten, dass sein Roller sogar bis zu 70 km/h fahren würde. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Das Fahrzeug stellten sie sicher, um es auf mögliche technische Veränderungen überprüfen zu lassen. (sen)

