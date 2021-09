Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Carportbrand in Neubruchhausen - Vermisstensuche mit glücklichem Ende in Diepholz - Baucontainer in Twistringen aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Bassum

Brand eines Carports

Am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr meldeten die Bewohner eines Hauses in Neubruchhausen, Heidestraße, den Brand ihres Carports. Die Familie begab sich nach dem Anruf umgehend ins Freie und damit in Sicherheit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache für den Carportbrand ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Twistringen

Diebstahl aus Baucontainern

Am vergangenen Wochenende ist es in der Zeit vom frühen Samstagnachmittag bis zum Montagmorgen zu einem Einbruch auf einer Baustelle in der Steller Straße neben dem REWE-Verbrauchermarkt in Twistringen gekommen. Unbekannte Täter brachen dort aufgestellte Büro- und Baucontainern gewaltsam auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sollten Sie Hinweise zur Tat haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Twistringen, Tel. 04243/970570.

Diepholz

Suchmaßnahmen nach vermisster Person

Gegen 18.15 Uhr meldeten Angehörige und das Pflegeheim einen 81-jährigen demenzkranken Heimbewohner als vermisst. Eine Streife der Polizei begab sich umgehend zum Seniorenzentrum in der Von-Hünfeld-Straße. Zusammen mit Pflegekräften wurden alle zugänglichen Räume des Zentrums abgesucht, ohne Erfolg. Zusammen mit der Feuerwehr wurde dann die nähere Umgebung abgesucht. Hierbei unterstützten die Drohnengruppen der Feuerwehr aus Diepholz und Sulingen. Neben mehreren Wohngebieten wurden auch die Flüsse Lohne und Hunte abgesucht, auch ohne Erfolg. Als die Feuerwehr ihre Einsatzkräftezahl erhöhte und die Suche ausdehnen wollte, meldete eine Pflegekraft den Vermissten gefunden zu haben. Der 81-Jährige war versehentlich in einem eigentlich nicht für Bewohner zugänglichen Raum eingeschlossen worden. Der Rentner war unverletzt, wohlauf und die Suche fand damit ein glückliches Ende.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell