POL-DH: --- Pkw Aufbrüche in Sudwalde und Stuhr - Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Unfall in Schwarme ---

Sudwalde

Diebstahl aus PKW

In der Zeit von Samstag, 04.09.2021 13:00 Uhr bis Sonntag, 05.09.2021 08:30 Uhr, schlugen bislang Unbekannte eine Scheibe der Beifahrertür eines Pkw und entwendeten das Lenkrad. Der Pkw BMW 530 stand auf dem Gelände eines Autohauses in Sudwalde, Heidhofstraße. Des Weiteren entwendeten die Unbekannten die Motorhaube und die beiden Außenspiegel des BMW. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr

Verkehrsunfallflucht

Bereits am 27.08.2021 um 10:25 Uhr kam es in der Jupiterstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Stuhr - Brinkum zu einem sogenannten Parkplatzrempler. Eine Fahrerin fuhr mit ihrem BMW X5 rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei touchierte sie den neben ihr geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau davon. Der Vorfall wurde durch zwei Frauen beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Polizei Stuhr bittet die weiblichen Zeugen sich unter 0421/427079-0 zu melden.

Stuhr

Pkw aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden erneut in Stuhr drei Pkw aufgebrochen. In der Kladdinger Straße öffneten die Täter die Pkw und durchsuchten sie. In einem der Pkw wurde Diebesgut erlangt und in dem anderen Pkw eine Taschenlampe zurückgelassen. Im Schützenweg wurde ein auf einem Hof eines Mehrfamilienhauses abgestellter Ford Fiesta durch einen unbekannten Täter geöffnet und eine Handtasche mit diversem Inhalt entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Stuhr

Kompletträder entwendet

In dem Zeitraum Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagmittag, 12 Uhr, wurden im Burgenweg in Stuhr - Brinkum die vier Kompletträder eines Mercedes entwendet. Die Räder waren jeweils mit einem Felgenschloss gesichert. Der bislang unbekannte Täter bockte dazu den Pkw auf mitgebrachten Pflastersteinen auf. Der Sachschaden beträgt ca. 5500 Euro.

Schwarme

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss / Unfallflucht / Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag gegen 21:40 Uhr bog ein 52-jähriger Thedinghauser in Schwarme mit seinem PKW aus der Berliner Straße in die Hoyaer Straße ab, ohne die Vorfahrt einer 44-jährigen Fahrzeugführerin aus Hassel zu beachten. Es kam zu einem Verkehrsunfall zwischen beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Der Thedinghauser flüchtete nach dem Unfall in Richtung Thedinghausen. Er befuhr laut Zeugen die Hoyaer Straße / Hauptstraße in Richtung Thedinghausen mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Dabei geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte beinahe mit einem Pkw aus Rethem, spätere Zeugen. Da das Kennzeichen erkannt wurde, konnte der Halter zu dem flüchtenden Fahrzeug schnell ermittelt werden. An der Halteranschrift öffnete der 52-Jährige jedoch nicht freiwillig die Wohnungstür. Erst als die Staatsanwaltschaft Verden eine Durchsuchung anordnete, wurde die Tür geöffnet. Syker und Achimer Polizeibeamte trafen auf einen alkoholisierten 52-Jährigen. Von ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Syke

Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 16 Uhr, überquerte eine 77-jährigen Sykerin mit ihrem PKW die Ernst-Boden-Straße aus Richtung Straße Rieder Damm in Richtung der Straße An der Weide und übersah den PKW eines 24-jährigen Oyteners. Dieser war auf der Hauptstraße aus Richtung Bassum in Richtung B 6 unterwegs. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11000 Euro.

