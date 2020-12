Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Mawicke - Radler kollidiert mit Fußgängerin

WerlWerl (ots)

Am Mittwoch, um 14:55 Uhr kam es an der Ostlandstraße zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Rennradfahrer aus Arnsberg fuhr auf der Ostlandstraße in Richtung Bergstraßer Weg. Ihm kam auf der rechten Fahrbahnseite eine 71-jährige Fußgängerin aus Werl entgegen. Durch ein Missverständnis beider Verkehrsteilnehmer versuchte jeder dem anderen auszuweichen. Dabei kam es zur Kollision bei der Beide schwer verletzt wurden. Sie mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (lü)

