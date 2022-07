Polizei Bonn

POL-BN: Polizeieinsätze in Bonn und Meckenheim: 35-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn, Meckenheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.07.2022) gegen 16:00 Uhr kam es in Bonn und Meckenheim zu Polizeieinsätzen, bei denen auch Spezialeinheiten eingesetzt wurden. Die Beamten nahmen dabei einen 35-jährigen Mann in Bonn-Endenich vorläufig fest und durchsuchten insgesamt fünf Wohnungen in Bonn und Meckenheim. Dabei wurden mehrere Mobiltelefone, Bargeld, eine Schreckschusswaffe sowie Wertgegenstände im Rahmen der Vermögensabschöpfung sichergestellt. Die Maßnahmen, die im Zusammenhang zu Ermittlungen wegen Drogenhandels stehen, dauern derzeit noch an.

