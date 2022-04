Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Im Berufsverkehr kam es am Donnerstag, 07. April 2022, gegen 07:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Deichhorst.

Zur Unfallzeit befuhr ein 29-jähriger Delmenhorster mit einem Kleintransporter die Wildeshauser Straße in Richtung Schlutter. An der Anschlussstelle Deichhorst wollte er mit seinem Transporter nach links auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auffahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW einer 55-Jährigen aus Wildeshausen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis zu deren Bergung kam es im Bereich der Unfallstelle zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Der 29-jährige Unfallverursacher und die 55-Jährige blieben unverletzt.

