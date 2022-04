POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrunkener Radfahrer in der Innenstadt

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind in der vergangenen Nacht in das Pfarrhaus in der Hauptstraße in Lemwerder-Altenesch eingebrochen. In der Zeit von Dienstag, 05. April 2022, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 06. April 2022, 08:00 Uhr, hebelten sie eine Tür zum Gemeindesaal auf und gelangten so in das Gebäude. ...

