Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrüger erbeuten Goldschmuck im Wert von 20.000 Euro nach ,,Schockanruf'' in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 05. April 2022, nach einem sogenannten Schockanruf, Goldschmuck im Wert von circa 20.000 Euro von einer 91-jährigen Geschädigten aus Brake erbeutet.

Die Täter kontaktierten die 91-Jährige zunächst im Laufe des Nachmittags mehrfach telefonisch und gaben sich als falsche Polizeibeamte aus.

In diesem Zusammenhang gab sich eine weibliche Person als Enkelin der Geschädigten aus. Sie erzählte der Geschädigten, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun von der Polizei festgehalten werde. Um nicht in das Gefängnis zu müssen, würde sie eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro benötigen.

Nachdem die 91-jährige Frau mitteilte, dass sie nicht über so viel Bargeld im Haus verfüge und, dass sie sich nicht zur Bank begeben könne, erkundigten sich die Täter nach Wertgegenständen.

Auf Drängen der Täter erklärte sich die Geschädigte bereit, Goldschmuck und Goldmünzen an eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts auszuhändigen, die sich zu ihrer Wohnanschrift begeben würde.

Die Geschädigte händigte der unbekannten Frau schließlich gegen 17:30 Uhr, die Wertgegenstände in einem Beutel aus. Danach entfernte sich die Frau fußläufig aus der Allerstraße in Richtung der Weserstraße, wo sie vermutlich in einen Pkw stieg.

Die Abholerin konnte wie folgt beschrieben werden:

- Circa 30-40 Jahre alt - Circa 1,55-1,60m groß - Schlanke Statur - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einer hellen Steppjacke und einer dunklen Wollmütze - Trug eine FFP-2 Maske

Durch einen Zeugen konnte zudem beobachtet werden, dass die Frau vor der Abholung in der Allerstraße telefonierte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Brake nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

Vor diesem Hintergrund weist die Polizei ausdrücklich daraufhin, auf keine Geld- oder Wertsachenforderungen am Telefon einzugehen. Beenden Sie derartige Gespräche sofort und geben Sie keine Auskünfte am Telefon. Kontaktieren Sie ihre Angehörigen und wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell