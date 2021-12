Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1684) Brand zweier Mülltonnen

Nürnberg (ots)

Eine Hausbewohnerin bemerkte heute (12.12.2021) gegen 04:30 Uhr zwei brennende Mülltonnen in der Hofeinfahrt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Auf bislang unbekannte Weise geriet eine Papiermülltonne in der Durchfahrt zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Heimerichstraße in Brand. Das Feuer griff auf die danebenstehende Restmülltonne über und beschädigte auch die Hausfassade. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer wohl von Unbekannten absichtlich gelegt worden sein. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Erstellt durch: Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell