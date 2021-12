Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1681) Versammlungsgeschehen am 11.12.2021 - Verkehrshinweise der Polizei

Fürth (ots)

Am Samstag (11.12.2021) findet in der Fürther Innenstadt eine mobile Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen in dieser Zeit mit Beeinträchtigungen rechnen und werden gebeten, die relevanten Bereiche weiträumig zu umfahren.

Für den Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist eine Versammlung angemeldet, in deren Zusammenhang sich ein Demonstrationszug auf folgender Strecke durch die Stadt bewegen wird:

Parkplätze "Kleine Freiheit" (Auftaktkundgebung) - Gabelsbergerstraße - Gebhardtstraße - Jakobinenstraße - Ritterstraße - Herrnstraße - Schwabacher Straße - An der Post - Bahnhofplatz - Gebhardtstraße - Gabelsbergerstraße - Kleine Freiheit (Schlußkundgebung)

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im genannten Zeitraum im Bereich der vorgesehenen Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Aufzugsstrecke zu den genannten Zeiten nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

/Rainer Seebauer

